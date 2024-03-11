Российским туристам придется лететь в Египет через Турцию АТОР: ряд прямых рейсов из России в Египет состоятся с остановкой в Анталье

Некоторые прямые рейсы из России в Египет будут заменены на перелеты с промежуточной остановкой в Анталье, сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь идет о авиарейсах компании Air Cairo. Эта временная мера вводится по техническим причинам, уточнили в АТОР.

Техпосадка [в Анталье] занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, турагентства и туристы проинформированы, — сказано в публикации.

Отмечается, что перелеты с остановкой в Турции будут выполняться до тех пор, пока египетская сторона не устранит все неполадки. Таким же образом пассажиры будут возвращаться из Египта в Россию, добавили в АТОР.

Ранее авиакомпания Lufthansa отменила 80% рейсов из-за забастовки сотрудников. Работники выступали с протестом с 7 по 9 марта. При этом уточняется, что после забастовки большая часть сотрудников авиаперевозчика вернулась к работе.

До этого руководство S7 заявило о частичном сокращении численности сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений. При этом авиакомпания предложила уволенным пилотам и бортпроводникам продолжить работу в филиалах в Новосибирске или Иркутске, где S7 планирует усилить свое присутствие.