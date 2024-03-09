Lufthansa отменила 80% рейсов из-за забастовки сотрудников

Фото: Lando Hass/dpa/Global Look Press

Авиакомпания Lufthansa отменила 80% рейсов из-за забастовки сотрудников, сообщает немецкий телеканал Die Tagesschau. Работники выступали с протестом с 7 по 9 марта.

За последние два дня удалось реализовать всего от 10% до 20% запланированных рейсов, — отмечает канал.

При этом уточняется, что после забастовки большая часть сотрудников авиаперевозчика вернулась к работе. Однако дальнейшие отмены рейсов все еще возможны.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. Перевозчик требует от путешественников наличия обратного билета. Кроме того, он должен находиться в одном бронировании. Таким образом турецкая авиакомпания избавляется от рисков по вынужденной депортации пассажиров.

Юрист Эдуард Шалоносов рассказал, что задержка авиарейса более чем на два часа является нарушением прав пассажира, который в этом случае может требовать вернуть ему все деньги за билет. Он добавил, что аналогичное право имеют и пассажиры, которые передумали лететь, узнав о задержке.

Эксперт по туризму Алексан Мкртчян, в свою очередь, отмечал, что стоимость авиабилетов в 2024 году вырастет примерно на 20%. По мнению специалиста, о ценах, которые наблюдались до пандемии коронавирусной инфекции, «можно только мечтать».