Российским компаниям предложили самостоятельно бороться с БПЛА Глава комитета ГД по обороне Картаполов предложил компаниями самим защищаться от БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы

Корпорации в России способны самостоятельно покупать и ставить на свои объекты средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил в эфире «Соловьев Live» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, так компании смогут обеспечивать безопасность функционирования объектов. Как отметил Картаполов, эта практика может быть полезна не только в период проведения спецоперации на Украине, но и в целом для противодействия терроризму.

Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые в общем-то производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе, — заметил председатель комитета ГД.

Военные средства ПВО выполняют задачи по защите государственных объектов, уточнил Картаполов. Однако он сказал, что в стране есть много других важных инфраструктурных сооружений, которые необходимо охранять. В их числе Картаполов перечислил нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции всех мастей, мосты, путепроводы и заводы.

Ранее в Telegram-канале Следственного комитета России сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследование всех обстоятельств попыток Украины применить беспилотники для атак на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Подмосковье, на Кубани и в Республике Адыгея. На месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы.