Российский «Витязь» одномоментно уничтожил 12 ракет HIMARS РИА Новости: российский ЗРК «Витязь» одномоментно уничтожил 12 ракет HIMARS

Российский ЗРК «Витязь» одномоментно уничтожил 12 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев. По его данным, цель была успешно захвачена на дальности около 90 километров, а поражение было нанесено на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки.

Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку, — сказал он.

Ранее в российском Следственном комитете рассказали, что Вооруженные силы Украины для удара по супермаркету в Донецке, вероятно, использовали американскую РСЗО HIMARS. Представитель ведомства рассказал, что на месте полностью разрушенной торговой точки были найдены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно, этой системы.

Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка утром 3 июля в результате обстрела ВСУ. Фрагменты здания были раскиданы в радиусе нескольких десятков метров. Также пострадали соседние здания станции технического обслуживания, автомойки и больницы.