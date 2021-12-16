Российский авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полёт

Самолёт МС-21-300 успешно сел в аэропорту Иркутска в ходе тренировочного полёта из Москвы, сообщила пресс-служба аэропорта в Instagram. Это были первые контрольные испытания. Лайнер преодолел четыре тысячи километров. Экипаж испытал надёжность работы двигателей, функциональных систем и оборудования. Среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения МС-21 могут запустить в серию уже в 2022 году.

Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и преодолев более 4000 км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 местного времени, — говорится в сообщении.

МС-21 считается среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолётом нового поколения, ориентированным на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Планируется, что до конца года МС-21 получит российский сертификат типа самолёта. Первые шесть машин должны быть переданы заказчику — авиакомпании «Россия» («дочка» группы «Аэрофлот») — уже в 2022 году. Отмечается, что четыре из них в настоящее время находятся на Иркутском авиационном заводе в цехе окончательной сборки.

О начале лайнером регулярных перевозок в 2022 году ранее рассказали и в Объединённой авиастроительной корпорации. МС-21 представляет собой глубокую модернизацию Як-42 и позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020 года. В декабре МС-21 впервые поднялся в воздух.