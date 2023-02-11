Стало известно об успехах ВС России на Кременском направлении Разведчики ВС РФ продвинулись более чем на два километра на Кременском направлении за три дня

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) продвинулись более чем на два километра на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости. Прорыв на всех участках в этом районе удалось совершить за три дня.

За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках [в этом районе]. Значительная территория леса была зачищена, — сказал разведчик ЗВО, участвующий в военной операции.

Накануне командир подразделения десантных войск с позывным Лесник сообщил, что российские десантники уничтожили в ЛНР группу украинских военных, которые пытались прорваться в тыл при наступлении двух десантных рот. По его словам, попыткe группы противника численностью до семи человек зайти в тыл российским подразделениям остановили с помощью АГС и минометов. Украинских военных уничтожили с расстояния 600 метров, уточнил Лесник.

Ранее американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские военные начали крупное наступление на линии Сватово — Кременная в ЛНР. По данным аналитиков, командование ВС РФ направило на линию фронта как минимум три дивизии. В Институте изучения войны полагают, что наступление пока не достигло своего пика, так как Москва еще не ввела в бой все резервы.