Российские военные превратили в груду металла американскую машину MUTT Mash: на Артемовском направлении уничтожили американскую машину MUTT ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные уничтожили американскую роботизированную машину MUTT, предоставленную ВСУ. Ее ликвидировали бойцы подразделения забайкальских «Черных волков». Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным канала, машину уничтожили на Артемовском направлении. Американская компания General Dynamics Land Systems передала MUTT украинской армии для испытаний в зоне СВО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении в районе Харькова двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса SAMP-T совместного производства Франции и Италии. Российские военные также нанесли удары по технике и личному составу ВСУ в 133 районах. Кроме того, были уничтожены 205 беспилотников, запущенных со стороны позиций украинских военных, и сбита авиационная бомба Hammer.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 апреля рассказал об ударе Вооруженных сил РФ по танковому училищу ВСУ в Харькове, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы. По его словам, два попадания также были в Слободском районе города и в микрорайоне Новые дома. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.