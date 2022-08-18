Российские магазины в скором времени начнут продавать просрочку «Известия»: российские магазины начнут продавать просроченные продукты питания

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Российские магазины планируют начать продажу просроченных продуктов питания. Об этом сообщают «Известия». По имеющимся данным, ретейл-компания «Магнит» планирует сократить объём пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью реализации продуктов с истекшим сроком годности производителям кормов и удобрений.

Цель торговой сети — снизить вдвое объём подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам, — пишут «Известия».

В настоящее время «Магнит» ищет потенциальных покупателей и прорабатывает механизм работы инициативы. Ожидается, что после пробы проекта будет принято решение о возможном развитии. Предполагается, что таким образом компания планирует сократить свои расходы.

Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истёк, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства, — сообщили в компании.

Там предполагают определить товары, утратившие потребительские свойства, но всё ещё представляющие интерес для специализированных переработчиков.