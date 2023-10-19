Российские десантники сняли на видео уничтожение американской гаубицы М777 «Архангел спецназа»: российская армия уничтожила гаубицу М777 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России успешно поразили гаубицу М777 на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, удар по орудию, переданному Киеву американскими партнерами, был нанесен с помощью управляемого дрона-камикадзе «Ланцет». В Министерстве обороны России пока не комментировали данную информацию.

Отмечается, что в армии России операторов дронов-камикадзе «Ланцет» называют «иксоводами». Это обусловлено крестообразным расположением крыльев беспилитоника. Данные БПЛА активно применяются ВС РФ для нанесения ударов по украинским позициям и технике.

Ранее российские подразделения уничтожили аналогичную гаубицу, развернутую на украинских позициях. По данным Минобороны РФ, артиллерийское орудие было поражено с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» с дистанционным управлением. Попадание беспилотника привело к воспламенению и детонации боекомплекта.

В настоящее время на Донецком направлении продолжаются интенсивные бои. В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 260 военнослужащих на этом участке фронта, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу M119. Силам ПВО также удалось сбить истребитель Миг-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ.