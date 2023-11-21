Российские бойцы рассказали, как ВСУ подставляют своих солдат Минобороны РФ сообщило об успехах мотострелкового полка ЮВО в районе Работино

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило, что интенсивность боев в районе Работино и Вербового спала, военнослужащие 71-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа успешно отражают атаки и не допускают прорыва обороны со стороны ВСУ. Также солдаты рассказали, что украинское командование бросает своих людей под огонь обманом.

Интенсивность упала, потому что вначале они надеялись наскоком взять. По крайней мере все, кого мы брали в плен, говорят, что их обманывают. Им говорят просто: доедете, там уже противника нет либо он уничтожен. Доедете, высадитесь, и вам даже стрелять не придется. А получается так, что их просто кидают на мясо, потому что ответный огонь, они этого даже не ожидают. А потом говорят: нам ничего не говорили, что нас здесь должны ждать, — рассказал боец с позывным Кипиш.

Ведомство добавило, что все бойцы мотострелкового полка проявили массовый героизм, мужество и отвагу. Сейчас они прибыли в тыловые зоны СВО, чтобы восстановиться и получить плановые отпуска.

До этого Минобороны РФ заявило, что украинская армия за сутки потеряла до 245 военнослужащих на Донецком направлении. По данным ведомства, ВС России также отразили две атаки ВСУ на этом направлении.