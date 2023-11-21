Минобороны РФ назвало потери ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 245 военных на Донецком направлении

Фото: МО Украины

Украинская армия за сутки потеряла до 245 военнослужащих на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС России также отразили две атаки ВСУ на этом направлении.

На Краснолиманском направлении российские войска за сутки также отразили две атаки противника, доложили в Минобороны. Потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военных убитыми и ранеными, согласно сводке МО.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 50 украинских бойцов, поразили две артиллерийские установки «Мста-Б» и гаубицу Д-20, а также два автомобиля. На Купянском направлении противник потерял до 25 военных и два автомобиля. На Запорожском направлении Киев потерял 75 военнослужащих, две бронемашины и орудие Д-20.

Кроме того, российские подразделения нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки. В общей сложности за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 118 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бригады морской пехоты Черноморского флота пресекают все попытки ВСУ по высадке десанта на днепровских островах и левом берегу Днепра. По информации ведомства, при этих попытках украинская армия ежедневно теряет бойцов и технику на правобережье.