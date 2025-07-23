Боевая работа военной авиации во время боевой работы в зоне СВО

Российская авиация «влупила» по военному предприятию на Украине Минобороны сообщило об уничтожении военно-промышленного предприятия на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили предприятие оборонной отрасли Украины, цех сборки беспилотников и позиции украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны. Удары пришлись по 149 районам, где находились ВСУ и иностранные наемники.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, — сказано в сообщении.

Ранее российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.

Западные журналисты до этого сообщили, что применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов. За последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.