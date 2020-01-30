https://static.news.ru/photo/c19db700-437d-11ea-b516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы в Россию из некоторых регионов Венгрии, Румынии и Чехии, где ухудшилась обстановка по высокопатогенному гриппу птиц.

Под ограничения также попали инкубаторные яйца, готовая мясная продукция, не подверженная обработке, корма и кормовые добавки для птиц. Запрещено ввозить подержанное оборудование для убоя, разделки и содержания птицы.

Поставки ограничены с 28 января 2020 года из регионов Комаром-Эстергом в Венгрии, Марамуреш — в Венгрии и края Высочина — в Чехии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Россельхознадзор усилил контроль за импортом продукции из-за эпидемии коронавируса. Все авиационные и транспортные средства, прибывающие из Китая и других потенциально опасных мест будут встречать сотрудники надзорных ведомств.

Министерство здравоохранения России выработало временные рекомендации по лечению коронавируса. В них учтена свежая информация от китайских коллег.