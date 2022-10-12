Росреестр разработает сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду «Ведомости»: Росреестр разработает сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Росреестр разработает цифровой сервис, который позволит проверять достоверность выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделкой с помощью QR-кода. Об этом сообщает газета «Ведомости». Сервис планируется запустить в 2023 году.

Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода, — сообщает издание.

В материале напоминают, что информация из ЕГРН стала закрытой в июле 2022 года после принятия поправок в закон «О персональных данных». Информацию о QR-проверке подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Предполагается, что сервис начнет свою работу в 2023 году.

По данным издания, речь идет о проверке подлинности выписок из реестра, получаемых собственниками недвижимости. Выписка подтверждает права гражданина на кввартиру, дом или земельный участок. Документ содержит кадастровый номер объекта, там указаны адрес, площадь, этажность назначение и дата ввода в эксплуатацию, а также данные о владельце, арестах и обременении.

Предполагается, что новый инструмент позволит покупателям в режиме реального времени проверить соответствие характеристик объекта тем, что указаны в документе.

Ранее зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов предупредил о том, что мошеннические схемы краж денег с электронных кошельков и карт начинают появляться на фоне развития в России системы оплаты покупок с помощью QR-кодов. По словам эксперта, мошенники фотографируют QR-коды или подменяют их, что особенно часто происходит в Китае. Аитов предупредил, что к развитию новых видов преступлений необходимо готовиться заранее, разрабатывая меры противодействия.