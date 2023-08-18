Роскомнадзор готов запретить публикации фото и видео с мест обстрелов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видео материалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ограничения могут коснуться в том числе и СМИ. Исключением станут лишь официально распространенные материалы Министерства обороны.

В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации, — уточнили в пресс-службе.

Ранее о разработанном законопроекте сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что предложение предусматривает введение запрета на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих информацию о передвижениях и дислокации Вооруженных сил России, о военной инфраструктуре, а также о критически важных объектах.

Также предлагается запретить публиковать данные об использовании средств ПВО, беспилотников и других спецсредств, позволяющие идентифицировать их местонахождение и тип.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии NEWS.ru призвал выработать четкие критерии того, какие именно видео с дронами или местами «прилетов» предлагается запретить публиковать в СМИ и интернете. Он отметил, что вопрос необходимо обсудить и сотрудникам СМИ, и юристам, и силовикам.