https://static.news.ru/photo/18ddf368-72bd-11ea-bc77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.

Авиакомпания «Победа» объявила о приостановке всех перелётов 27 марта 2020 года. Причиной для такого решения стала вспышка пандемии коронавируса. Самолёты перестанут летать с 1 апреля по 31 мая.

На сегодняшний день в мире выявлено более 723 тысяч заражённых коронавирусом. Около 33 тысяч скончались от болезни. 151 тысяче удалось выздороветь.

Ранее NEWS.ru информировал, что число вернувшихся из-за рубежа россиян превысило 150 тысяч человек.