Рогозин: Роскосмос де-факто давно находится под санкциями

https://static.news.ru/photo/28f4e8c6-4b8c-11eb-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Роскосмос формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Как это отразится на наших предприятиях, ну, формально Роскосмос не под санкциями, но де-факто давно уже, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В декабре на сайте Министерства торговли Соединённых Штатов был опубликован санкционный список, в который впервые внесли предприятия Роскосмоса — головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, а также Ракетно-космический центр «Прогресс».

В связи с этим гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил письмо Министерству торговли США, в котором объяснил ошибочность санкций, введённых против предприятий космической отрасли РФ, и попросил разобраться в этом вопросе.

Ранее руководитель российской корпорации обращался в Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В эфире радио «Комсомольская правда» Рогозин признал , что этот орган вряд ли сможет повлиять на ситуацию, так как его возможности «в этот политический момент» ограничены. Гендиректор госкорпорации решил обратиться в американский Минторг, так как это ведомство было инициатором введения санкций.

Сами ограничительные меры Рогозин назвал «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». При этом глава Роскосмоса выразил сомнение в том, что санкции смогут негативно повлиять на космическую отрасль России, писал NEWS.ru.