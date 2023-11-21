Рогозин рассказал о борьбе с системой Starlink Илона Маска в зоне СВО Рогозин: борьбу со Starlink на СВО начали, когда я был главой Роскосмоса

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Дмитрий Рогозин

Разработка технологий для подавления принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску глобальной спутниковой системы Starlink началась еще в первой половине 2022 года, рассказал NEWS.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. В тот период сам Рогозин еще возглавлял Роскосмос.

Всех научно-технических подробностей я вам рассказать не могу, но работы с этой проблемой начались еще в мою бытность главой Роскосмоса. Уже тогда наши специалисты успешно решали эту проблему, получив в распоряжение захваченные у ВСУ терминалы Starlink, — рассказал Рогозин.

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) еще в июле начали глушить системы связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, которые используют Вооруженные силы Украины. Эту информацию подтверждают наблюдатели с обеих сторон конфликта. По мнению экспертов, такие помехи сильно скажутся на сетецентрической боевой информационно-управляющей системе (БИУС) НАТО, которая опирается на эту спутниковую сеть, давая рекомендации украинским войскам.

Ранее Рогозин заявил NEWS.ru, что США в октябре передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, не объявляя об этом, — «под шумок» операции Израиля в секторе Газа. Сенатор напомнил, что в середине октября ВСУ впервые применили дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США по пригороду запорожского города Бердянска.