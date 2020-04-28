РФ вышла на восьмое место в мире по числу заражённых COVID-19

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Россия обогнала Иран по количеству заражённых коронавирусной инфекцией нового типа и вышла на восьмое место в мире по этому показателю. На сегодняшний день в стране выявлено 93 558 человек с диагностированным COVID-19.

Об этом стало известно из информации, обнародованной сотрудниками федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Отмечается, что более чем у 40% пациентов с коронавирусом в России болезнь прошла без симптомов. COVID-19 диагностирован у жителей 85 регионов страны.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, за весь период — 8 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек, — сообщили в оперштабе.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России подтвержденоещё 6411 случаев коронавируса в 83 регионах.