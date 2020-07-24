РФ ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

https://static.news.ru/photo/4eeea184-cda6-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с 30 странами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Ранее стало известно о восстановлении с 1 августа рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Дитрих.

Он также сообщил, что Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полётов в Великобританию, Турцию и Танзанию, чтобы они в ближайшее время начали продажу билетов. На первом этапе полёты начнутся из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом следит за эпидемиологической ситуацией и работает над расширением списка стран, в которые может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.