Режиссер Сокуров заявил, что боится за Ксению Собчак Режиссер Сокуров опасается наказания для Собчак из-за публикации фильма «Сказка»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Александр Сокуров

Кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с NEWS.ru заявил, что опасается наказания для журналистки Ксении Собчак из-за публикации запрещенного Минкультом фильма «Сказка». Он отметил, что ему было очень важно показать ее соотечественникам. По этой причине Сокуров очень благодарен Собчак в организации закрытого показа «Сказки».

У нас с Ксенией Анатольевной возникло обоюдное желание устроить этот кинопоказ, я очень благодарен ей за помощь, за содействие. Мне было очень важно, чтобы его увидели наши соотечественники. Я очень боюсь, что Ксению Анатольевну могут как-то наказать за публикацию кинокартины. Хотя, насколько я знаю, законов, запрещающих показывать фильмы по интернету, пока нет, – рассказал Сокуров.

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что разместила на YouTube фильм «Сказка» режиссера Александра Сокурова, которому Минкульт РФ не выдал прокатного удостоверения. Она объяснила, что закрытый показ картины состоялся в Москве 19 ноября.

До этого пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение на фильм «Сказка». Сообщалось, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». То есть точная причина решения министерства неизвестна.