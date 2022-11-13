Раскрыты подробности из жизни бойца ЧВК Вагнер, убитого кувалдой Убитый кувалдой боец ЧВК Вагнер поддерживал действия России во время отсидки в тюрьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитый кувалдой боец ЧВК Вагнера Евгений Нужин, который добровольно сдался в плен ВСУ и перешел на их сторону, в прошлом был силовиком и во время заключения поддерживал действия России на Украине, приводит подробности жизни бойца Telegram-канала «Осторожно, новости». Наемнику на момент смерти было 55 лет, чуть менее половины жизни своей жизни — 23 года — он провел в колонии, в которую попал в 1999 году по обвинениям в хулиганстве и убийстве. На свободе отслужил во внутренних войсках МВД, завел двоих детей и сменил ряд городов: жил в Самаре и в небольшом городе Перевоз Нижегородской области. Обстоятельства, при которых Нужин решил примкнуть к ВСУ не известны.

Источник сообщает, что, пребывая в заключении, Нужин пытался бежать, в результате чего ему увеличили срок — до 28 лет под стражей. Он должен был выйти в 2027 году.

Он отсиживал срок неподалеку от места прописки, в колонии строгого режима для экс-силовиков в рязанском Скопине — из-за службы в структуре МВД. В заключении Нужин нашел новую любовь, обвенчался с ней и начал пользоваться техникой, которая в колониях запрещена. Сначала он фотографировался на длительных свиданиях с близкими, потом начал использовать телефон и в бараках, и на промзоне, и во время прогулок по территории колонии.

В 2014 году Нужин поддержал идеи «Русской весны». Он постил картинки с имперскими флагами и оружием Второй Мировой. Отмечается, что за одну из таких картинок он даже был оштрафован, так как на ней была изображена свастика.

В 2022 году он по-прежнему являлся ярым сторонником спецоперации России. Как пишет источник, до конца мая он продолжал выкладывать фотоматериалы в поддержку ВС РФ, также добавляя, что Украина является искусственным государством. Позднее он перестал посещать соцсети.

О сдаче Нужина в украинский плен стало известно накануне, эту информацию опубликовал Telegram-канал Grey Zone. Нужин сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября 2022 года. Там, как утверждается, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. На фронт мужчина попал в июле 2022 года. Свою сдачу в плен он объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.