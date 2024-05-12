Раскрыто, когда в России внедрят новую модель высшего образования Чернышенко: новую модель высшего образования внедрят в России с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномасштабное внедрение новой системы высшего образования начнется в России с 2026 года, заявил на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера страны Дмитрий Чернышенко. По его словам, на сегодняшний день она применяется в шести российских университетах. С 2026 года планируется ее внедрение более чем в тысяче вузов, передает ТАСС.

Мы с вами вместе работаем по поручению президента над формированием новой модели высшего образования. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение более чем в тысяче вузов страны, — заявил Чернышенко.

Он добавил, что всего разработано 180 новых образовательных программ. В прошлом году на них приняли более четырех тысяч студентов.

Ранее первый зампред комитета ГД Яна Лантратова заявила о намерении комитета Госдумы по просвещению внести на рассмотрение в нижней палате парламента предложение по регулированию деятельности учебных заведений, не имеющих лицензии на образование. По ее словам, идея нашла поддержку в сообществе.

До этого член Общественного совета Рособрнадзора кандидат педагогических наук Роман Дощинский заявил, что России нет смысла отказываться от ЕГЭ. По его мнению, лучше этой системы пока ничего не придумали.