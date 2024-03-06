Ученый-педагог Дощинский: лучше ЕГЭ пока ничего не придумали Ученый-педагог Дощинский: лучше ЕГЭ пока ничего не придумали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

России нет смысла отказываться от ЕГЭ, поскольку лучше этой системы пока ничего не придумали, заявил в разговоре с NEWS.ru член общественного совета Рособрнадзора, кандидат педагогических наук Роман Дощинский. По его словам, все предлагаемые сегодня альтернативы ЕГЭ не сильно отличаются от существующей системы.

Отказываться надо от худшего. <...> У нас большая многоконфессиональная многоязычная страна, и в этих условиях существование единого экзамена — не просто неизбежность, а даже необходимость. Ничего хорошего не произойдет, если мы доверим проведение экзаменов регионам или непосредственно школам, — сказал собеседник NEWS.ru.

Дощинский напомнил, что Единый государственный экзамен появился в качестве ответа на прежний формат школьных и вузовских экзаменов, в которых коррупционная составляющая была, по его мнению, довольно высокой. Сегодня же коррупционный вопрос всплывает значительно реже, подытожил он.

Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отмена ЕГЭ вряд ли поспособствует улучшению качества обучения в школах и доступности высшего образования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал позицию главы государства: по его словам, именно ЕГЭ дает школьникам из сел и деревень возможность поступать в ведущие российские вузы.