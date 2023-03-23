Мишустин объяснил, почему ЕГЭ до сих пор не отменили Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Кроме того, считает он, экзамен дает социальный лифт, так как ученики из дальних уголков России могут с помощью ЕГЭ поступать в престижные вузы страны.

Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть: то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, — сказал Мишустин.

Так он ответил на вопрос, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отмена единого госэкзамена вряд ли будет способствовать улучшению качества обучения в российских школах и доступности высшего образования. Кроме того, ЕГЭ открывает возможности для учащихся с периферии.

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова посоветовала школьникам задуматься о поступлении в колледжи в связи с усложнением ЕГЭ. Парламентарий отметила, что для поступления в вуз ребенку потребуется существенно углубить свои знания по нужным предметам в старшей школе, но не у всех родителей есть возможность оплачивать услуги репетиторов.