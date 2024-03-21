Госдуме предложат решить вопрос с учебными заведениями без лицензии Депутат Лантратова: Госдуме предложат решить вопрос с институтами без лицензии

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Комитет Госдумы по просвещению намерен внести на рассмотрение в нижней палате парламента предложение по регулированию деятельности различных учебных заведений, которые не имеют лицензии на образование, заявила первый зампред комитета ГД Яна Лантратова. На полях первого заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы она подчеркнула, что идея нашла поддержку в сообществе, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень много структур, которые называются академией, высшей школой, институтом, университетом, а этим не являются. И люди, принося им деньги на обучение, в итоге сталкиваются с тем, что ладно они не получили то, за чем они пришли, но они потеряли все, а потом выяснили, что никакой лицензии на образование у этих структур не было, — заявила Лантратова.

Она отметила, что это важный момент, который комитет намерен предложить Госдуме. Кроме того, идею приветствовал председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, добавила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.