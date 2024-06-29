Раскрыт состав вкусного и хрустящего армейского хлеба Начальник полевого хлебозавода: на 100 кг муки требуется 70-80 литров воды

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Глава полевого хлебозавода, обеспечивающего нужды российских бойцов из 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», рассказал, что на 100 кг муки требуется 0,5 кг дрожжей и порядка 70-80 литров воды, видео в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба Минобороны России. По словам военного, завод каждый день выпекает порядка 2,5 тысяч буханок свежего хлеба.

Процесс приготовления: делается опара на 100 кг муки, добавляем 0,5 кг дрожжей, 1,3 кг соли, около 70-80 литров воды в зависимости от влажности муки. Тесто замешивается. Вываливается в дежу, настаивается, потом делится. После чего выставляем в шкафы, где оно отстаивается в формах. После этого формы укладывают в печь и через 40-45 минут хлеб готов, — рассказал начальник хлебозавода.

Ранее в МО России сообщили о создании на Херсонском направлении полуподземной замаскированной пекарни. Отмечается, что доставка свежего хлеба на позиции бойцов осуществляется при помощи квадроциклов — из-за угрозы вражеских БПЛА требуется быстрый и маневренный транспорт.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. По ее словам, сроки пока не определены