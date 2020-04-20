Ракетный эсминец США покинул Чёрное море

https://static.news.ru/photo/6102c096-8312-11ea-9306-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американский эскадренный миноносец USS Porter покинул Чёрное море, где провёл маневры с румынским фрегатом Regina Maria, сообщает Шестой оперативный флот США.

По информации ТАСС, ракетный корабль провёл неделю в черноморском регионе.

Он не заходил с визитом ни в один из портов союзников по НАТО или партнёров в регионе из-за опасности заражения команды коронавирусом, — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что 12 апреля Чёрное море покинули канадский фрегат HMCS Fredericton и итальянский фрегат Virginio Fasan, входящие во Вторую постоянную военно-морскую группу НАТО. Американский эсминец прибыл на следующий день.

Как писал NEWS.ru, флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва» встал на ремонт, чтоб приготовиться к августовскому переходу в Средиземное море.