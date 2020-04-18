Источники: ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

https://static.news.ru/photo/f1d09c52-8163-11ea-af4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Москва» 20 апреля встанет в док предприятия «Ремкор» на финальный этап ремонта, полностью восстановить техническую готовность корабля планируется к июлю. Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Чёрном море, и в августе корабль должен отправиться в дальний поход в Средиземное море, — рассказал один из собеседников ТАСС.

Другой инсайдер подтвердил, что ремонт завершится к середине лета, и пояснил, что «крейсер уйдёт в средиземноморскую зону для выполнения задач в составе постоянной российской эскадры».

При этом в главкомате ВМФ данные источников агентству отказались комментировать.

Вооружение крейсеров проекта 1164, в число которых входит и «Москва», состоит из 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы более 700 км. Его разработали в реутовском «НПО машиностроения», который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Как писал NEWS.ru, ранее эсминец «Портер» ВМС США зашёл в Чёрное море. Черноморский флот ВМФ РФ взял на сопровождение морское судно.