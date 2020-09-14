Путин внесёт основную часть проектов по реализации поправок к Конституции

https://static.news.ru/photo/66bbcfe8-f69c-11ea-a9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроекты по реализации поправок к Основному закону, которые входят в его основную часть будет вносить в Госдуму президент России Владимир Путин. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, нужно внести около сотни изменений в различные законодательные акты, при этом 40 из них рассмотрят уже во время осенней сессии. Крашенинников также отметил, что сейчас подготовка к этому находится в «высокой стадии».

Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября — начале октября эти законы, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено на 1 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально оно должно было пройти 22 апреля. Однако фактически проголосовать можно было с 25 июня. В качестве вариантов ответов для россиян было предложено «Да» или «Нет».

Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии и другие изменения. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%.

3 июля 2020 года президент России подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу с 4 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд.