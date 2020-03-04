https://static.news.ru/photo/93fe5bde-5eb1-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Евгений Касперский Фото: Li Ran/Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назвал программиста и предпринимателя Евгения Касперского примером российского инноватора и одним из лидеров в своей сфере.

У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области он ничем не хуже, — сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС, кого Россия может противопоставить американскому предпринимателю Илону Маску.

Президент при этом добавил, что Касперский не единственный лидер, просто его имя — «то, что в голову приходит прямо сейчас, слёту». Путин также считает, что если бы «Лабораторию Касперского» «не прижимали» в США и не сдерживали бы конкуренцию искусственно, компания могла бы достичь гораздо больших успехов.

Отвечая на вопрос о возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания Илона Маска, Путин напомнил про бизнесмена Михаила Прохорова.

Он сделает. Он же обещал, показывал мне «Ё-мобиль», я даже на нём прокатился, но не получается у него пока, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, всё больше профессионалов хотят остаться и работать в России, считает Владимир Путин. По словам главы государства, высокая востребованность российских специалистов на мировом рынке труда говорит о высоком уровне высшей школы в стране. При этом власти будут создавать в России возможности для реализации специалистов, подчеркнул Путин. Как пример такой поддержки российский лидер назвал конкурсы «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей», на которых участники получают возможность повысить уровень своих знаний и компетенций, а представители бизнеса и различных ведомств — присмотреть себе сотрудников.