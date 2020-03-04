https://static.news.ru/photo/9793587e-5eae-11ea-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё больше профессионалов хотят остаться и работать в России, считает президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, высокая востребованность российских специалистов на мировом рынке труда говорит о высоком уровне высшей школы в стране. При этом власти будут создавать в России возможности реализоваться для специалистов, подчеркнул Путин.

Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься, — цитирует президента ТАСС.

Как пример такой поддержки российский лидер назвал конкурсы «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей», на которых участники получают возможность повысить уровень своих знаний и компетенций, а представители бизнеса и различных ведомств — присмотреть себе сотрудников.

Как писал NEWS.ru ранее, численность безработных в России уменьшилась на 5%, говорится в оперативном докладе Росстата. По предварительным данным ведомства, более 3,482 млн человек являются безработными. Это 4,7% экономически активного населения страны.