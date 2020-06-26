Россия

Путин «подтолкнёт» принятие решения по нацпарку «Тогул»

15:56, 26 июня 2020
Территория будущего национального парка с рабочим названием Тогул Территория будущего национального парка с рабочим названием Тогул Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пообещал «подтолкнуть» принятие решения по созданию национального парка «Тогул» в Алтайском крае.

В ходе встречи президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», к Путину обратились с просьбой дать поручение Роснедрам, чтобы национальный парк «Тогул» в Алтайском крае наконец был создан.

Я пометил себе по поводу парка, подтолкнем, что называется, решение, — цитирует Путина РИА Новости.

Национальный парк федерального значения «Тогул» должен объединить территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов края. При этом в Тогульском заказнике до сих пор можно увидеть растения доледникового периода и исчезающие виды животных. Кроме того на территории этого заказника сохранилась стоянка древнего человека. 

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах в честь медиков. 

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