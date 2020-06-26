Путин «подтолкнёт» принятие решения по нацпарку «Тогул»

https://static.news.ru/photo/d0cfb15c-b7ad-11ea-8fe8-fa163e074e61_660.jpgТерритория будущего национального парка с рабочим названием ТогулФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин пообещал «подтолкнуть» принятие решения по созданию национального парка «Тогул» в Алтайском крае.
В ходе встречи президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», к Путину обратились с просьбой дать поручение Роснедрам, чтобы национальный парк «Тогул» в Алтайском крае наконец был создан.
Я пометил себе по поводу парка, подтолкнем, что называется, решение, — цитирует Путина РИА Новости.
Национальный парк федерального значения «Тогул» должен объединить территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов края. При этом в Тогульском заказнике до сих пор можно увидеть растения доледникового периода и исчезающие виды животных. Кроме того на территории этого заказника сохранилась стоянка древнего человека.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах в честь медиков.