Пушилин предрек ВСУ новые «мясорубки» после назначения Сырского главкомом Пушилин: Сырский способен организовать новые «мясорубки» для ВСУ

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Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может снова организовать для украинских войск «мясорубки», как это было в Артемовске. В эфире телеканала «Россия 24» он выразил мнение, что кадровые перестановки в высшем руководстве ВСУ способны оказать влияние на внутреннюю политику страны. Пушилин не исключил, что с приходом Сырского украинская армия начнет нести большие потери.

Данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как Генерал 200, с которым связывают и большое количество жертв на Артемовском направлении. Его остервенелое какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями может характеризовать новые какие-то «мясорубки», — заявил глава ДНР.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее выразил мнение, что Сырский, пришедший на замену Валерию Залужному, получил от президента Украины Владимира Зеленского задачу удержать Авдеевку любой ценой. По его словам, Киев «готовится похоронить в Авдеевке еще несколько десятков тысяч своих граждан».

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский ранее сообщил, что руководство украинской армии рассчитывает удержать позиции в Авдеевке. По этой причине для расширения возможностей армии в этот район направлены дополнительные силы. По словам Тарнавского, подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники.