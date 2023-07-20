Психолог назвала мотив подростка, убившего 11-летнего друга в Москве Психолог Наумова: подросток мог убить своего 11-летнего друга в Москве из-за ссоры

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Подросток, убивший 11-летнего друга в Москве, мог пойти на преступление из-за обиды, предположила в беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что сейчас дети имеют неограниченный доступ к интернету, где часто видят подобные истории. Наумова отметила, что из-за крика или рукоприкладства родителей такое поведение для ребенка становится нормой.

К сожалению, это подсознательные процессы, и ребенку кажется, что это не такая страшная, а допустимая ситуация. Когда ребенок злится и у него при этом слабый самоконтроль, сила воли, он плохо управляет своими эмоциями и начинает себя накручивать, исходя из детских триггеров или из-за взаимодействия с родителями, если они часто кричат на него. Тогда ребенок действует неадекватно ситуации, — сказала Наумова.

Как подчеркнула психолог, важно, чтобы при воспитании детей родители серьезно относились к таким вопросам. Более того, им самим важно научиться управлять гневом.

Если это не получается, нужно самим обратиться к психологу или неврологу. Избиение ребенка в детстве становится для него нормой покалечить другого человека, и зачастую это приводит к смерти, — добавила Наумова.

Следственный комитет России раскрыл подробности убийства 11-летнего мальчика, тело которого было найдено на Каширском шоссе в парковой зоне Москвы. В преступлении сознался 13-летний друг погибшего.

Об убийстве ребенка стало известно 19 июля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, дети вместе ушли гулять в парк, однако вышел оттуда только один подросток. Тело погибшего ребенка было найдено в колодце.