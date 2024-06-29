«Противник ничем не брезгует»: боец рассказал об использовании ВСУ игрушек Боец Монтана сообщил, что ВСУ используют плюшевые игрушки со взрывчаткой

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Подразделения Южной группировки войск во время разминирования территорий ДНР нашли плюшевую игрушку, начиненную взрывчаткой, сообщает Минобороны РФ. Командир инженерно-саперного взвода с позывным Монтана заявил, что находка доказала — Вооруженные силы Украины «ничем не брезгуют».

Противник не жалеет вообще никого, ничем не брезгует. Сам был свидетелем, нашли плюшевого зайца, начиненного взрывчаткой. К кнопке, которая должна говорить фразу «Я тебя люблю», был выведен электродетонатор, и при нажатии все бы сработало. Но наши саперы все это нашли и обезвредили, никто не пострадал, — рассказал командир.

Минобороны добавило, что саперы часто сталкиваются с минами-ловушками. По данным ведомства, такие «сюрпризы» ВСУ устанавливают, когда отходят с территорий. В министерстве добавили, что минированию подвергаются не только окопы или блиндажи, но и магазины, радиостанции, личные вещи и детские игрушки.

Ранее Минобороны России сообщило, что саперы группировки войск «Центр» обезвредили в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек. Они обследуют местность при помощи современных миноискателей.

Также саперы заметили, что украинские бойцы, покидая свои позиции, заминировали дома мирных жителей. Причем мины-ловушки они оставили в самых проходимых местах, рассказал командир группы разминирования.