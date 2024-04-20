Стало известно о масштабах работы саперов в Авдеевке МО: саперы обезвредили более двух тысяч боеприпасов в Авдеевке

Фото: Минобороны РФ

Инженерно-саперная бригада группировки войск «Центр» обезвредила в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек, заявили ТАСС в Минобороны РФ. Специалисты обследуют местность с помощью современных миноискателей.

В случае невозможности извлечения опасного предмета специалисты уничтожают его на месте при помощи накладного заряда, — добавили в военном ведомстве.

Командир группы разминирования объяснил, что работа саперов усложняется применением противником дронов-камикадзе и квадрокоптеров. Они сбрасывают гранаты Ф-1 и осколочные мины. По его словам, мирное население в первую очередь страдает от неразорвавшихся боеприпасов. Также саперы заметили, что украинские бойцы, покидая свои позиции, заминировали дома мирных жителей. Причем мины-ловушки они оставили в самых проходимых местах, резюмировал офицер.

Артиллерия и авиация группировки войск «Центр» поразила за сутки на Авдеевском направлении 380 выявленных целей Вооруженных сил Украины, сообщил ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его данным, удары нанесли в том числе по 25 опорным пунктам и 120 позициям полевой артиллерии противника.