Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение закона «О рекламе», сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, компания выпустила рекламу с недостоверными сведениями о стоимости услуги.
В ФАС России пожаловался гражданин на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги, — указано в сообщении.
ФАС пообещала проверить данную рекламу и установить, было ли нарушение законодательства. Если вину «Яндекса» докажут, то компанию привлекут к ответственности.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка за нарушение закона о рекламе. В ведомстве уточнили, что реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение.
После этого заместитель руководителя службы Карина Таукенова сообщила, что ФАС может увеличить штрафы для банков, которые нарушают законодательство о рекламе. По ее словам, такая мера призвана снизить закредитованность россиян.