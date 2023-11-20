Против «Яндекса» возбудили административное дело ФАС возбудила дело против «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение закона «О рекламе», сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, компания выпустила рекламу с недостоверными сведениями о стоимости услуги.

В ФАС России пожаловался гражданин на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги, — указано в сообщении.

ФАС пообещала проверить данную рекламу и установить, было ли нарушение законодательства. Если вину «Яндекса» докажут, то компанию привлекут к ответственности.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка за нарушение закона о рекламе. В ведомстве уточнили, что реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение.

После этого заместитель руководителя службы Карина Таукенова сообщила, что ФАС может увеличить штрафы для банков, которые нарушают законодательство о рекламе. По ее словам, такая мера призвана снизить закредитованность россиян.