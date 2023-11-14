ФАС обсуждает увеличение штрафов для банков ФАС может увеличить штрафы для банков за нарушение закона о рекламе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может увеличить штрафы для банков, которые нарушают законодательство о рекламе, передает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя службы Карину Таукенову. По ее словам, такая мера призвана снизить закредитованность россиян.

Мы преследуем цели снижения закредитованности населения. И мы этот диалог [с банками] продолжаем. Я очень надеюсь, что мы выйдем на какой-то консенсус. Возможно, будем обсуждать, сейчас у нас разбег 300--800 тысяч рублей, мы понимаем, что для банков это не так много, и, возможно, эту ответственность по статье нужно будет увеличивать, — сказала она.

1 ноября ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка. Поводом стало нарушение закона о рекламе. В ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты. При этом в сноске были данные о том, что «обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей», но форма и продолжительность демонстрации этих сведений не позволяли вникнуть в их суть. Если вину банка докажут, то кредитной организации выпишут штраф.

Ранее ФАС заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца. Специалисты намерены проверить, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на данную продукцию. Соответствующие указания уже разосланы в территориальные органы, 10 федеральных ретейлеров также получили запросы от ведомства.