Против Альфа-банка возбудили дело ФАС возбудила дело против Альфа-банка за нарушение закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка, указано в сообщении пресс-службы ведомства на официальном сайте. В заявлении указано, что поводом стало нарушение закона о рекламе.

Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты АО «Альфа-банк», — говорится в сообщении.

В ФАС объяснили, что речь идет о рекламном ролике, в котором озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты. При этом в сноске были данные о том, что «обслуживание в 1-й год — 0 рублей, со 2-го — 990 рублей», но форма и продолжительность демонстрации этих сведений не позволяли вникнуть в их суть. Если вину банка докажут, то кредитной организации выпишут штраф.

Ранее ФАС возбудила в отношении оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» административное дело за повышение цен. Компания подняла плату по тарифам в 2023 году в среднем на 10,24%. Это коснулось свыше 8,2 млн абонентов. В ФАС расценивают данные меры как необоснованные. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.