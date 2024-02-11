Правительство Астраханской области дорабатывает вопрос наказания за кормление бездомных животных, передает URA.RU. Отмечается, что если региональные власти одобрят инициативу, область станет первым субъектом России, в котором подкармливающих граждан начнут штрафовать.
При этом подчеркивается, что на отлов животных в 2024 году было выделено 224 млн рублей, а в апреле в регионе создадут пункты временного содержания. Там уличные животные будут содержаться 15 суток, после чего их усыпят, если за ними не придет хозяин.
В декабре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что нападения безнадзорных собак на людей в Астраханской области являются следствием бездействия муниципальных властей. Парламентарий подчеркнул, что недавно местные жители обнаружили в одном из поселков региона растерзанное тело 35-летнего мужчины.
Парламентарий подчеркнул, что решить проблему с безнадзорными животными позволит системная работа регионального правительства. Однако, по его словам, местные чиновники не выполняют свои служебные обязанности должным образом.