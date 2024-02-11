Россиян начнут наказывать за подкармливание бездомных животных Астраханские власти могут утвердить штрафы за кормление бездомных животных

Правительство Астраханской области дорабатывает вопрос наказания за кормление бездомных животных, передает URA.RU. Отмечается, что если региональные власти одобрят инициативу, область станет первым субъектом России, в котором подкармливающих граждан начнут штрафовать.

При этом подчеркивается, что на отлов животных в 2024 году было выделено 224 млн рублей, а в апреле в регионе создадут пункты временного содержания. Там уличные животные будут содержаться 15 суток, после чего их усыпят, если за ними не придет хозяин.

В декабре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что нападения безнадзорных собак на людей в Астраханской области являются следствием бездействия муниципальных властей. Парламентарий подчеркнул, что недавно местные жители обнаружили в одном из поселков региона растерзанное тело 35-летнего мужчины.

Парламентарий подчеркнул, что решить проблему с безнадзорными животными позволит системная работа регионального правительства. Однако, по его словам, местные чиновники не выполняют свои служебные обязанности должным образом.