https://static.news.ru/photo/5235f4ca-4145-11ea-b006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода отказались от собственной инициативы платить из бюджета за дорогие отели и полёты бизнес-классом. В новой редакции положения о расходах раскритикованная гордума, наоборот, урезала представительские расходы.

Комиссия по местному самоуправлению поддержала проект документа, по которому члены гордумы смогут получить компенсации только за услуги экономкласса, получение визы. Депутаты, работающие на постоянной основе, смогут получать командировочные.

Гордума отказалась увеличить нагрузку на нижегородский бюджет и согласилась оплачивать командировки из собственных средств. Отказ от дополнительных расходов в думе, в январе едва не обязавшей мэрию платить за роскошные командировки, объяснили «трудностями городского бюджета».

Депутаты будут отчитываться перед коллегами, предоставляя им полную информацию о достигнутых в командировках договорённостях, а также выводы и предложения по применению положительного опыта в Нижнем Новгороде, — говорится в сообщении местного совета.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Нижний Новгород оказался среди самых популярных у иностранцев городов России.