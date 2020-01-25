https://static.news.ru/photo/587f41b6-3f32-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис «Туту.ру» провёл исследование и выяснил, что чаще всего путешественники из КНР ездят на поездах по центральной России.

Наиболее востребованными для железнодорожных туров направлениями оказались Москва — Санкт-Петербург, а также поездки из столицы в Нижний Новгород, Тулу, Казань и Владимир, передаёт РИА Новости.

Кроме того, популярны среди гостей из Китая маршруты Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск. Чаще всего туристы из Поднебесной путешествуют по России в конце января — начале февраля, на майские праздники и ранней осенью.

Как писал NEWS.ru ранее, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам избегать поездок в Китай из-за эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.