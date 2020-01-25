Сервис «Туту.ру» провёл исследование и выяснил, что чаще всего путешественники из КНР ездят на поездах по центральной России.
Наиболее востребованными для железнодорожных туров направлениями оказались Москва — Санкт-Петербург, а также поездки из столицы в Нижний Новгород, Тулу, Казань и Владимир,
Кроме того, популярны среди гостей из Китая маршруты Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск. Чаще всего туристы из Поднебесной путешествуют по России в конце января — начале февраля, на майские праздники и ранней осенью.
Как писал NEWS.ru ранее, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам избегать поездок в Китай из-за эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.
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