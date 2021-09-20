Пришествие «Новых людей»

Накануне начала голосования президент обратился с призывом избрать достойный парламент, напомнив о качественно расширенных полномочиях Госдумы, включая утверждение не только премьера, но и министров с вице-премьерами. Такой посыл Владимира Путина был воспринят, как намёк на неизбежные кадровые перестановки с опорой на компетентных думцев.

Впрочем, мало кто сомневается в том, что «Единая Россия», проведшая, как никогда энергичную предвыборную кампанию, поддержанную государственными финансами, сохранит свое подавляющее большинство в Госдуме, которую заранее называют «парламентом переходного периода». Ведь ее компетенция будет действовать и после, как считается, переломного 2024 года. А значит, Госдума VIII созыва изначально претендует на роль одного из «якорей» возможного трансфера власти.

Между тем, на определенном этапе нынешние выборы вновь превратились в фактически референдум о доверии Владимиру Путину, настолько решительно он поддержал свое детище – ЕР, оставив за скобками весь свой прежний курс на надпартийность и позицию президента россиян всех политических оттенков. Видимо, стратегическая цель стоила такой определенной жертвы. Однако неожиданная самоизоляция президента буквально накануне столь важного голосования позволяет предположить, что он все-таки решил несколько дистанцироваться от самого процесса и его вероятных итогов.

Нюансы такой установки будут определять и перспективы отношений с коллективным Западом, который репликами своих младших партнеров, требовавших априори не признавать результаты этих выборов , уже обозначил рамки очередного торга с Россией. В частности, украинская Рада обратилась ко всем парламентам с призывам проигнорировать нынешние итоги российских выборов под тем предлогом, что их проводят и на территории «оккупированного Крыма». Весьма характерно, что пять лет назад Киев этот аспект нашей представительской демократии не волновал от слова «совсем». Следовательно, команда «фас» была дана и дана жестко.

В этой связи конституционное большинство ЕР может означать дальнейшую ставку на государство-крепость жесткий отпор всем попыткам покушения на суверенитет. А более сбалансированное представительство партий могло бы расцениваться как особый знак для зарубежных партнеров. Притом, что президент не просто так публично признавал, что все парламентские партии стоят на однозначно понимаемых патриотических позициях. Консенсус по стратегическим вопросам должен в Госдуме и впредь сохраняться.

er.ru

Итак, теперь, судя по всему, Госдума может стать пятиконечной, как звезда. Пока традиционные системные оппозиционеры делили между собой протестный электорат, в их поднадоевший междусобойчик вмешались «Новые люди». Тем не менее, компартия подтвердила свое второй место (первые среди проигравших), оторвавшись от ЛДПР, сдающей свои позиции вместе со своим состарившимся лидером. Пять лет назад партии шли почти ноздря в ноздрю. А коалиция СРЗП, отличавшаяся в основном эпатажем Захара Прилепина, так и не смогла объяснить избирателям, как это быть президентской партией, но пребывать в оппозиции. Особенно такая раздвоенность стала бессмысленной на фоне четкой поддержки президентом ЕР.

Так в чем же секрет успеха «Новых людей», которые вполне могут сформировать свою фракцию? Не только же в удачном названии. Изначально среди всех партий-дебютантов выделялись именно «Новые люди», основанные владельцем косметической компании Faberlic Алексеем Нечаевым. В прошлый ЕДГ партия сходу получила места сразу в нескольких региональных заксобраниях. В основе такого прорыва были значительные вложенные в предвыборную кампанию средства Нечаева и его партнеров, среди которых, по данным СМИ, фигурирует и микрокредитная организация «Азиякредит». Плюс региональные сбытовые структуры косметической фирмы стали основой первичных партийный структур на местах. А это было значительным партийным гандикапом. Ну, и, конечно, грамотная дерзкая предвыборная агитация, особенно когда «горящей головой» партии стала Сардана Авксентьева, бывшая популярный мэр Якутска, известная своей борьбой с чиновничьими привилегиями. К тому же партийная прима оказалась отличной полемисткой, буквально украсившей своим участием несколько теледебатов. Обеспечив партии дополнительные голоса.

Впрочем, и для других вовлеченных в предвыборный процесс новых скороспелых партий этот парламентский цикл отнюдь не будет потерянным. Во-первых, у них сохранятся шансы провести своих кандидатов не по списку, но по одномандатным округам. Во-вторых, избирательная кампания по выборам в местные законодательные собрания шла в тридцати девяти субъектах федерации. А для свежих партий важно и на местах создавать свои опорные фракции, гарантируя свое все более активное участие в политической жизни страны. А двойная предвыборная кампания — в федеральный парламент и местные законодательные собрания — позволила им сконцентрировать ресурсы и спонсоров.

Наконец, существует немаловажный финансовый нюанс. Известно, что партии, преодолевшие отметку в три процента полученных голосов, получают право на государственное бюджетное финансирование. А это, что называется, уверенность в завтрашнем дне. Укрепление партийных аппаратов, расширение повседневной деятельности и круга сторонников. Поэтому для целой группы партий 3% — важная избирательная планка. Новые же партии, прошедшие горнило напряженной предвыборной кампании, фактически становятся в «лист ожидания» на думские выборы 2026 года, когда, вполне возможно, придет их время.

Кстати, не исключено, что мы в последний раз голосовали в сентябре. Уже и Элла Памфилова высказалась за целесообразность переноса ЕДГ на октябрь, что позволит их совместить со школьными каникулами. Поскольку трехдневный цикл с размещением избирательных участков в школах сказывается на учебном процессе. Впрочем, это отдельная тема для анализа.