Путин предложил сделать 28 апреля Днём работника скорой помощи

https://static.news.ru/photo/dd7cfd44-8961-11ea-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России 28 апреля станет Днём работника скорой помощи. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства сообщил о введении праздника во время своего большого обращения к народу в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, — заявил Путин.

На сегодняшний день в России насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 867 человек. Выздороветь удалось 8456 пациентам.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент сообщил о самом напряжённом этапе борьбы с коронавирусом. По словам лидера государства, пик пандемии ещё не пройден.