Путин предложил сделать 28 апреля Днём работника скорой помощи

В России 28 апреля станет Днём работника скорой помощи. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.
Глава государства сообщил о введении праздника во время своего большого обращения к народу в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.
День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля, — заявил Путин.
На сегодняшний день в России насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 867 человек. Выздороветь удалось 8456 пациентам.
Как ранее передавал NEWS.ru, президент сообщил о самом напряжённом этапе борьбы с коронавирусом. По словам лидера государства, пик пандемии ещё не пройден.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен