«Пожалеет»: Зеленского предупредили о последствиях атаки на Ленобласть Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут ударить по Киеву после атаки ВСУ на Ленобласть

Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву после налета беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что пошел на подобный шаг в День Военно-морского флота РФ.

Насколько мне известно, это самый массовый налет [дронов] на Ленобласть. Для ВСУ это вышло боком уже сегодня ночью, и, я думаю, выйдет еще больше, в том числе [ударами] по Киеву. Это, конечно, безобразие. Это чисто показательный политический момент, потому что парада [в День Военно-морского флота] не было, только учения. И я думаю, что Зеленский об этом пожалеет, — сказал Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 72 сбитых украинских БПЛА над восемью регионами России и акваторией Азовского моря за одни сутки. Основная часть перехватов — 51 дрон — пришлась на Ленинградскую область, что стало суточным рекордом по числу сбитых беспилотников в регионе. Также системы ПВО работали в Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Белгородской областях.