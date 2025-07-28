Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 13:00

«Пожалеет»: Зеленского предупредили о последствиях атаки на Ленобласть

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут ударить по Киеву после атаки ВСУ на Ленобласть

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву после налета беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что пошел на подобный шаг в День Военно-морского флота РФ.

Насколько мне известно, это самый массовый налет [дронов] на Ленобласть. Для ВСУ это вышло боком уже сегодня ночью, и, я думаю, выйдет еще больше, в том числе [ударами] по Киеву. Это, конечно, безобразие. Это чисто показательный политический момент, потому что парада [в День Военно-морского флота] не было, только учения. И я думаю, что Зеленский об этом пожалеет, — сказал Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 72 сбитых украинских БПЛА над восемью регионами России и акваторией Азовского моря за одни сутки. Основная часть перехватов — 51 дрон — пришлась на Ленинградскую область, что стало суточным рекордом по числу сбитых беспилотников в регионе. Также системы ПВО работали в Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Белгородской областях.

Ленинградская область
беспилотники
дроны
ВСУ
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Песков оценил вероятность телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Доллар упадет до 50 рублей? Курс сегодня, 28 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.