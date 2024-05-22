Появилось видео «прожарки» ВС России украинского Leopard Уничтожение украинского Leopard на Марьинском направлении попало на видео

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении, сообщил журналист Дмитрий Стешин. В своем Telegram-канале он опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поджарка Leopard на Марьинском направлении. <...> Пояснения — первый план Leopard стреляет, причем по какой-то заглубленной цели, прямой наводкой. Второй план — общая картина сражения, Leopard уже нехорошо задымил. Третий план — «кошка» жарится, хорошо так прожаривается, — написал Стешин.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские войска углубили и расширили фронт на Харьковском направлении. По его оценкам, Вооруженные силы Украины будут вынуждены задействовать дополнительные резервы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Британский эксперт Александр Меркурис до этого выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.