https://static.news.ru/photo/db6d7942-3601-11ea-b39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщается об угрозе взрыва здания родильного отделения № 2 ГКБ имени Ерамишанцева в Москве, которое находится по адресу: Костромская улица, дом 3. Роддом продолжает работу в штатном режиме. По указанным адресам выехали представители оперативных служб и кинологи.

О том, что взрывные устройства заложены в пяти детсадах и родильном отделении ГКБ им. Ерамишанцева, 13 января сообщили неизвестные.

Напомним, череда «минирований» захватила Москву в конце 2019 года. Ни в одном случае информация не подтверждалась.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные «заминировали» два суда в столице.