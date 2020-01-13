Головинский и Коптевский районные суды в Москве получили анонимные сообщения с информацией о минировании. Эвакуацию проводить не стали.
Информация об угрозе взрыва поступила в электронном виде,
Волна «минирований» началась в ноябре 2019 года. Злоумышленники присылают по электронной почте письма с угрозами в суды, торговые центры, образовательные учреждения. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.
Днём ранее, как писал NEWS.ru, в Москве искали бомбу в двух торгово-развлекательных центрах.
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