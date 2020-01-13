https://static.news.ru/photo/817d0aa6-35fc-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Головинский и Коптевский районные суды в Москве получили анонимные сообщения с информацией о минировании. Эвакуацию проводить не стали.

Информация об угрозе взрыва поступила в электронном виде, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Волна «минирований» началась в ноябре 2019 года. Злоумышленники присылают по электронной почте письма с угрозами в суды, торговые центры, образовательные учреждения. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, в Москве искали бомбу в двух торгово-развлекательных центрах.