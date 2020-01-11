https://static.news.ru/photo/16af2cce-353c-11ea-8076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aviapark Mall/vk.com

Два торговых центра в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрывов. На место уже выехали сотрудники оперативных служб, сообщает ТАСС.

Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ «Авиапарк» и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб, — рассказали в экстренных службах.

В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «МЕГА Дыбенко». Причиной послужило обнаружение в здании подозрительного свёртка.