Два торговых центра в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрывов. На место уже выехали сотрудники оперативных служб, сообщает ТАСС.
Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ «Авиапарк» и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб, — рассказали в экстренных службах.
В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.
Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «МЕГА Дыбенко». Причиной послужило обнаружение в здании подозрительного свёртка.
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